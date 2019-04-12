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Aralık 2017'de Allie, egzersiz ve koşu rutini başlatarak değişiklik yapmaya karar verdi. Kilo verdi ama diyetinde herhangi bir değişiklik yapmadı. “Hala ne istersem onu ​​yiyordum” dedi. “Kendimi daha iyi hissediyordum ama uzun vadeli sağlığım için diyetimde bir değişiklik yapmam gerektiğini biliyordum" diye konuştu.