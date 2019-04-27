Uganda'nın Kabimbiri köyünde yaşayan Nabatanzi, 44 çocuk sahibi olarak rekor kırdı.

İlk kez 12 yaşında hamile kalan ve 36 yaşında 44'üncü çocuğunu doğuran kadının 6 ikiz çocuğu bulunuyor. 44'üncü çocuğunu 36 yaşında doğuran Mariam Nabatanzi'nin dört üçüz altı ikiz çocukları bulunuyor.

Doktor, Mariam Nabatanzi'ye doğum kontrol yöntemlerinin sağlık sorunlarına sebep olabileceğini ve bu sebeple bu yöntemleri uygulamaması gerektiğini, yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu söyledi. 23 yaşında 25'inci çocuğunu doğuran kadına, doktor doğurganlığını sürdürmesini söyledi. Son olarak 2.5 yıl önce hamile kalan Mariam Nabatanzi bu süreçte bazı sıkıntılar yaşadı. Altıncı ikizlerinden birini kaybeden Mariam Nabatanzi'nin eşi de kendisini terk etti.

Tüm hayatını çocuk bakarak ve çalışarak geçiren Mariam Nabatanzi kuaför, etkinlik görevlisi, alternatif tıp ürünleri satıcılığı, kağıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışmış, ancak Mariam Nabatanzi'nin anne ve babası da kendisini terk etmiş.