Artık cebinde belgelerle geziyor

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39 yıl önce askerliğini yaptı, 7 ay içinde 3 kere asker kaçağı olarak gözaltına alındı

Mersin’de yaşayan ve askerliğini 1979 yılında yapan Ahmet Civanbay, 7 ay içinde 3 kere ’asker kaçağı’ diye gözaltına alındı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında ’asker kaçağı’ olarak görünen Civanbay, hangi kuruma başvurduysa sorununu çözemedi. Civanbay, "Artık dışarıya korkarak çıkıyorum" dedi.

08.11.2018 - 13:03 | Güncelleme: İHA

Mersin’de yaşayan 59 yaşındaki Ahmet Civanbay, 7 aydır başı dertten kurtulmuyor. Askerliğini yapmasına rağmen GBT sorgulamasında ’asker kaçağı’ görüldüğü için 3 kere gözaltına alınan, tutanak tutularak serbest kalabilen Civanbay, bir türlü sorununu çözemedi.

Başına gelenlerle ilgili İHA muhabirine konuşan Civanbay, 29 Ekim 1959 yılında Mersin’de doğduğunu söyledi. 1979 yılında Mersin Orduevinden askerliğe gidişle ilgili kağıdını aldığını belirten Civanbay, “Acemi birliğimi Amasya, usta birliğimi Van Erçiş’de yaptım. 12 Eylül askeri darbesinde askerdim. 1980 yılının Ekim ayında tezkeremi aldım. Her Türk vatandaşı gibi 20 ay askerliğimi yaptım. Ben 1992 yılında yurt dışına gittim. O günden bugüne kadar 6 kere pasaport yeniledim. 2013 yılında Mersin’e geri döndüm. Geldikten sonra kimlik ve ehliyetimi değiştirdim. O zamana kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet normal bir vatandaş gibi bende rahat bir şekilde geziyordum. Yaklaşık 6-7 ay önce Tarsus’dan gelirken, Mersin girişinde GBT sorgulaması yapıldı. GTB sorgulamasında benim asker kaçağı olarak görüldüğüm söylenerek, gözaltına alındım. Oradaki polis arkadaşlara da söyledim, askerliğimi yaptım diye. Yanımdaki arkadaşlarım sayesinde 2 saat orada bekledikten sonra, tutanak tutularak bırakıldım. Oradan 2 gün sonra askerlik şubesine giderek, durumu anlattım. Onlarda herhangi bir aranmam, herhangi bir askerlikle ilişkim olmadığını söylediler” diye konuştu.

"ARTIK CEBİMDE ASKERLİĞİMİ YAPTIĞIMA DAİR BELGELERLE GEZİYORUM"

Ancak bu olaydan sonra 2 kere daha gözaltına alındığını belirten Civanbay, “En son emniyet GBT bürosuna gittim. Orada baktıklarında aranmam olduğu, asker kaçağı olduğumu ifade ettiler. Ancak ben askerlik şubesinden mühürlü, imzalı ’askerliğini yapmıştır’ diye belgeler aldım. Bunları oraya gösterdim ama GBT bürosu benim işimin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bürosunda çözüleceğini söylediler. Bende adliyede bulunan UYAP bürosuna gittim. UYAP bürosundaki görevlilerde ‘bizle herhangi bir ilişkin yok’ dedi. Bende nereye müracaat edeceğimi sordum. Her gün, her zaman korkuyorum. 2. kez UYAP bürosuna gittiğimde bana Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’na (KİHBİ) gitmemi söylediler. Bende benim kaçakçılıkla, istihbaratla hiçbir alakam yok. Sadece ben asker kaçağı olarak görünüyorum. Şu son zamanlar artık cebimde askerliğimi yaptığıma dair belgelerle geziyorum” şeklinde konuştu.

"DIŞARIYA KORKARAK ÇIKIYORUM"

Artık dışarıya korkarak çıktığını vurgulayan Civanbay, “Korkarak geziyorum. Elimde askerliğimi yaptığıma dair belgeleri gösterdiğim halde yine de gözaltına alınıyorum. Arkadaşlarımın yanında rezil odum. Arkadaşlar artık işin şamatasına başladılar. Biz dediler ‘sana aramızda para toplayalım, seni bedelli olarak askere yollayalım’ diyerek takılmaya başladılar. Başka arkadaşlarım ‘askerlik kağıdını aldıysan nereye gideceksen söyle, biz seni oraya bırakalım, omuzlarımıza alalım, en büyük asker bizim asker diyelim’ diyorlar. Ben şu anda 59 yaşındayım. Hakikaten zor durumdayım. Yetkililerden yardım istiyorum. Ya benim bu derdime nerede çare bulunacaksa, lütfen bana onu söylesinler. Benim tek isteğim bu. Yetkililer bana desin ki senin işini bu kurum, bu resmi daire halledecek ben oraya gideceğim. Asker kaçağı demek bir Türk için bir yüz karasıdır. Bedelli yapabilirsin, çürük alabilirsin ama ben şu anda asker kaçağı olarak görünüyorum. Bu benim için çok bir ayıp. Lütfen artık bu sorunumun bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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