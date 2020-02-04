Geçtiğimiz akşam MüzikOnair tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Müziğin Yıldızları Ödül Töreni', geçtiğimiz akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Törende, 15 kategoride müzik, 5 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 4 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 26 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.
MüzikOnair kurucusu Özcan Beylan'ın öncülüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni, radyo programcısı Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Ödül töreni medya sponsoru olan Milyon TV tarafından canlı olarak yayınlandı.
Törene katılan ünlü isimler arasında; Atiye, Behzat Gerçeker, Funda Arar, Hande Ünsal, İrem Derici, Ivana Sert, Mahmut Tuncer, Mustafa Ceceli, Norm Ender, Pelin Batu, Sura İskenderli, Tuğba Özerk, Zeynep Bastık, Ziynet Sali ve daha birçok isim vardı.
Yurt dışında olduğu için törene katılamayan Kenan Doğulu, canlı video bağlantısı ile En İyi Sahne Performansı özel ödülünü kabul etti. Doğulu'nun ödülünü İzzet Öz aldı.
ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ:
En İyi Ulusal Radyo Best FM
En İyi Yerel Radyo Karadeniz FM
En İyi Üniversite Radyosu Üsküdar Üniversitesi
En İyi Radyo Programcısı Adem Metan
En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Bilal Sonses
En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı Zeynep Bastık
En İyi Rap Müzik Sanatçısı Norm Ender
En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı Sura İskenderli
En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı Elanur
En İyi Cover Şarkı Ziynet Sali
En İyi Düet Şarkı Mustafa Ceceli & Irmak Arıcı
En İyi Albüm İrem Derici
En İyi Klip Hande Ünsal
En İyi Prodüktör – Aranjör Erhan Bayrak
En İyi Şarkı Reynmen
En İyi Film Müziği Eypio
En İyi Influencer Enes Batur
En İyi Tiktoker Nursema
En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan
En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca
En İyi Fantezi - Arabesk Müziği Sanatçısı Fatih Bulut
En İyi Türkçe Müzik Radyosu Numberone Türk FM
BAU Onur Özel Ödülü Sabahat Akkiraz
BAU Neslican Tay Ödülü Haluk Levent
MüzikOnair Özel Ödülü Kenan Doğulu
MüzikOnair Jüri Özel Ödülü Funda Arar
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