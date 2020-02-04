Geçtiğimiz akşam MüzikOnair tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Müziğin Yıldızları Ödül Töreni', geçtiğimiz akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Törende, 15 kategoride müzik, 5 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 4 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 26 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.

MüzikOnair kurucusu Özcan Beylan'ın öncülüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Enver Yücel'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül töreni, radyo programcısı Ceyhun Yılmaz'ın sunuculuğunda gerçekleşti. Ödül töreni medya sponsoru olan Milyon TV tarafından canlı olarak yayınlandı.

Törene katılan ünlü isimler arasında; Atiye, Behzat Gerçeker, Funda Arar, Hande Ünsal, İrem Derici, Ivana Sert, Mahmut Tuncer, Mustafa Ceceli, Norm Ender, Pelin Batu, Sura İskenderli, Tuğba Özerk, Zeynep Bastık, Ziynet Sali ve daha birçok isim vardı.

Yurt dışında olduğu için törene katılamayan Kenan Doğulu, canlı video bağlantısı ile En İyi Sahne Performansı özel ödülünü kabul etti. Doğulu'nun ödülünü İzzet Öz aldı.

ÖDÜL ALANLAR LİSTESİ:

En İyi Ulusal Radyo Best FM

En İyi Yerel Radyo Karadeniz FM

En İyi Üniversite Radyosu Üsküdar Üniversitesi

En İyi Radyo Programcısı Adem Metan

En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı Bilal Sonses

En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı Zeynep Bastık

En İyi Rap Müzik Sanatçısı Norm Ender

En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı Sura İskenderli

En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı Elanur

En İyi Cover Şarkı Ziynet Sali

En İyi Düet Şarkı Mustafa Ceceli & Irmak Arıcı

En İyi Albüm İrem Derici

En İyi Klip Hande Ünsal

En İyi Prodüktör – Aranjör Erhan Bayrak

En İyi Şarkı Reynmen

En İyi Film Müziği Eypio

En İyi Influencer Enes Batur

En İyi Tiktoker Nursema

En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan

En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zekai Tunca

En İyi Fantezi - Arabesk Müziği Sanatçısı Fatih Bulut

En İyi Türkçe Müzik Radyosu Numberone Türk FM

BAU Onur Özel Ödülü Sabahat Akkiraz

BAU Neslican Tay Ödülü Haluk Levent

MüzikOnair Özel Ödülü Kenan Doğulu

MüzikOnair Jüri Özel Ödülü Funda Arar