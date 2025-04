4. CI Bloom ile bahar değil, sanat da canlandı

Habertürk, Habertürk Radyo, Bloomberg HT ve Bloomberg HT Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleşen, Contemporary Istanbul’un genç, dinamik ve cesur yüzü olarak konumlanan CI Bloom, 2025 edisyonuyla hem sanatçılar hem de izleyiciler için güçlü bir üretim ve etkileşim alanı sundu. 11.780 etkili ve seçici sanatseverlerle koleksiyonerlerin ziyaret ettiği CI Bloom’da, eserlerin %62’sinden fazlası satılarak yeni koleksiyonlara dahil oldu.

Genç izleyici kitlesinin yoğun ilgisiyle, 780 üniversite öğrencisi fuarı ücretsiz olarak gezdi.

CI Bloom, çağdaş sanat pazarının oyuncularını bir araya getirmek amacıyla, bu bölgedeki sanata özel olarak ilgi duyan uluslararası sanat profesyonellerinden ve uluslararası basından önemli temsilcileri Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde İstanbul’a davet etti.

Art Tribune (Italya), Le Quotidien de l’Art (Fransa), Canvas (Birleşik Arap Emirlikleri), Artslife (Italya), Qantara (Almanya) ve Clarin Newspaper (Arjantin) yayınlarının temsilcilerini fuarda ağırladı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli:

“Contemporary Istanbul’un 20. yılında, CI Bloom onun dinamik ve cesur yüzü olarak öne çıkıyor. Bu yıl dördüncü edisyonu gerçekleşen CI Bloom’un başarılı bir şekilde sona erdiğini gururla paylaşmak istiyorum. Ankara, Diyarbakır ve Eskişehir’den katılım gösteren genç galeriler ve sanat inisiyatiflerinin varlığı fuara ayrı bir değer kattı.

BMW, bu yıl Borusan Contemporary’nin küratöryel katkılarıyla multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in “MONOLiT 2.0: The Iconic Glow” isimli eseriyle CI Bloom’da sanatseverlerle buluştu.

Katılımcı Galeri Yorumları:

Anna Laudel - Mina Pembe Malaz: “CI Bloom ile satışlarımız yalnızca fuarda kısıtlı kalmayıp galeriye de taşındı ve yeni koleksiyonerlerle tanıştık.”

Chi Art Gallery - Çiğdem Özdemir: “İlk katılımımızda yoğun ilgi gördük, sıradaki için hazırız!”

Rıdvan Kuday Gallery - Rıdvan Kuday: “CI Bloom, profesyonel yapısıyla sanatsal etkileşim ve iş birlikleri için güçlü bir zemin sundu.”

Vision Art Platform – Hayrunnisa Savaş: “Harika bir fuar deneyimiydi! Bu özenli organizasyon için tüm ekibinize gönülden teşekkür ederiz.”

CI BLOOM KATILIMCI GALERİLERİ

44A, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Bodrum, Düsseldorf; Art On İstanbul; Belm’Art Space, Ankara; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M, İstanbul; Chi Art Gallery, İstanbul; DG Art Gallery & Projects, İstanbul; DIRIMART, İstanbul, Londra; Galeri 77, İstanbul; Gülden Bostancı Gallery, Antalya; Martch Art Project, İstanbul; MUSE Contemporary, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Gallery, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Rıdvan Kuday Gallery, Diyarbakır; RS Sanat Alanı, İstanbul; SIMBART PROJECTS, İstanbul; Summart, İstanbul; The Key Art Gallery, Eskişehir; Vision Art Platform, İstanbul; ZILBERMAN, İstanbul, Berlin, Miami.