4 çocuğunun gözü önünde bıçakladı

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DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Oktay Y., eşi Nazlı Y.'yi 4 çocuğunun gözü önünde bacaklarından bıçaklayarak, yaraladı. Dehşeti yaşayan çocuklar, yakınlarına teslim edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Oktay Y. ve eşi Nazlı Y., 2'si kız 4 çocuklarıyla birlikte araçla eve gittikleri sırada tartışmaya başladı.

Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine aracı durduran Oktay Y., çocuklarının gözü önünde eşi Nazlı Y.'yi bacaklarından bıçakladı. Nazlı Y., kanlar içinde kalırken, kaçmak isteyen Oktay Y. ise devriye görevindeki bekçiler tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Oktay Y.'yi gözaltına aldı. Nazlı Y., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anneleri gözlerinin önünde bıçaklandığı için uzun süre ağlayan çocukları, polisler sakinleştirmeye çalıştı. 4 çocuk, polis merkezine götürüldükten sonra yakınlarına teslim edildi.