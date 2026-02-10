4 doktora haksız kazanç suçlaması
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 8 kişi haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Konya'da Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların, ilaç firması temsilcileri aracılığıyla haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine polis harekete geçti.
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kısa süreli teknik takip sonucu usulsüzlük yaptıkları tespit edilen doktorlar ve ilaç mümessillerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan doktorların ve ilaç mümessillerinin reçete edilen ilaçlar üzerinden haksız maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla ifadeleri alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 doktor, 2 tıbbi mümessil ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren 2 bölge müdürünün bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ve operasyonda adı geçen hekimlerden bazılarının başka şehirlere atandığı öğrenildi. O doktorlar da soruşturmaya dahil edildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Konya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bazı haber sitelerinde yayınlanan, 'Halkın Sağlığıyla Oynayan Doktor ve İlaç Firması Çalışanlarına Operasyon' haberleri hakkında 2025 yılı Mart ayında müdürlüğümüzce ivedilikle idari soruşturma başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."