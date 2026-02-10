4 doktora haksız kazanç suçlaması

Konya'da Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların, ilaç firması temsilcileri aracılığıyla haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kısa süreli teknik takip sonucu usulsüzlük yaptıkları tespit edilen doktorlar ve ilaç mümessillerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan doktorların ve ilaç mümessillerinin reçete edilen ilaçlar üzerinden haksız maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla ifadeleri alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 doktor, 2 tıbbi mümessil ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren 2 bölge müdürünün bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ve operasyonda adı geçen hekimlerden bazılarının başka şehirlere atandığı öğrenildi. O doktorlar da soruşturmaya dahil edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: