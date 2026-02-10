Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 4 doktora haksız kazanç suçlaması | Son dakika haberleri

        4 doktora haksız kazanç suçlaması

        Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 8 kişi haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 10.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 doktora haksız kazanç suçlaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların, ilaç firması temsilcileri aracılığıyla haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kısa süreli teknik takip sonucu usulsüzlük yaptıkları tespit edilen doktorlar ve ilaç mümessillerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

        8 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan doktorların ve ilaç mümessillerinin reçete edilen ilaçlar üzerinden haksız maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla ifadeleri alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 doktor, 2 tıbbi mümessil ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren 2 bölge müdürünün bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği ve operasyonda adı geçen hekimlerden bazılarının başka şehirlere atandığı öğrenildi. O doktorlar da soruşturmaya dahil edildi.

        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

        Konya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

        "Bazı haber sitelerinde yayınlanan, 'Halkın Sağlığıyla Oynayan Doktor ve İlaç Firması Çalışanlarına Operasyon' haberleri hakkında 2025 yılı Mart ayında müdürlüğümüzce ivedilikle idari soruşturma başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Portekizli Oliviera estetik operasyon için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti: Türk adaletine güveniyorum

        İsviçre'den estetik operasyonu için Türkiye'ye gelen Portekiz asıllı Aida Alexander Oliviera (23), Şişli'deki klinikte olduğu ameliyatın ardından hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Hedefimiz 2026'da 68 milyar dolar gelir"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı