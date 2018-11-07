4. Kara Hafta Festivali’nde Mike Hammer rüzgarı esecek

Bu yıl 23 - 24 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek “4. Kara Hafta İstanbul Festivali”ne dünyaca ünlü Wolfgang Schorlau, BA Paris gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Armağan Tunaboylu, Celil Oker, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Taner Ay, İskender Pala gibi önemli Türk yazarları ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılım gösterecek.

4. Kara Hafta Festivali, ‘Mike Hammer nedir? Ne değildir?’, ‘Güncel Olaylar, Siyaset ve Polisiye’ ve ‘Polisiye Nasıl Yazılır?’ gibi oturumlarla Pera Palace Hotel’in Galata Salonu’nda polisiye severleri ağırlayacak.

Festival komite başkanı yazar Ahmet Ümit festivali değerlendirirken şöyle konuştu; “Şehir ve edebiyat arasındaki ilişkinin suçtan yola çıkarak bir dışa vurumu olan Kara Hafta, bu yıl da İstanbul’un en özel etkinliklerinden biri olacak. Efsane dedektif Mike Hammer teması etrafında polisiye edebiyatına dair birçok konuyu ele alacağız. İstanbul’un kültür – sanat alanındaki bilinirliğine bu yıl da katkı sunacağımıza inanıyoruz.”

POLİSİYE TUTKUNU HERKES DAVETLİ

4.Kara Hafta İstanbul Festivali’nde tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek ve etkinliklere dair tüm detaylar #blackweekistanbul #karahafta hashtag’leriyle sosyal medyada paylaşılabilecek. Festival ile ilgili detaylara ayrıca www.karahafta.com web sitesinden ulaşılabilecek.

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