4 maddede temiz beslenme!

“Temiz beslenmeden kasıt besinlerimizin salt mikrobiyal açıdan temiz olması değil şüphesiz. İşin özünde yatan en temel kural şu ki; büyük büyük büyükannenizin besin olarak tanımayacağı bir şey yemeyin” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Usuk, 4 maddede temiz beslenmeyi açıkladı.

İŞLENMEMİŞ GIDALARI TERCİH EDİN

Temiz beslenmenin en önemli ilkesi, gıdaları en doğal haliyle yemeniz gerektiğidir. Peki bu ne anlama geliyor? Basit bir örnek verecek olursam; beyaz ekmekten ise tam buğday ekmeğini, hatta tam buğday ekmekten de daha iyi seçenek olarak buğdayın kendisini tüketmeniz yahut portakal suyu yerine taze bir portakal tercih etmeniz sizi temiz beslenmeye götürecek en temel yol.

MEVSİMİNE UYGUN BESLENİN

Mevsiminde tükettiğiniz besinlerin sağlık faydaları her zaman daha yüksek olacaktır. Ekonomik boyutuyla da besinlere ayırdığınız bütçenin artmamasını sağlar. Özellikle taze sebze ve meyvelerinizi yerel üreticilerinizden tercih etmenizi öneriyorum. Yapılan bir çalışmada, portakaldaki C vitamini düzeyinin 4 hafta sonra 27-65 mg düzeyinden 0-25 mg düzeylerine kadar düştüğü bulunmuş. Bu demek oluyor ki kışın sizi gripten koruduğunu bildiğiniz güzel portakalın en tazesi makbul. Araştırmacılara göre bu durum bütün sebze ve meyvelerde geçerli. Mevsiminde tüketeceğiniz taze sebze ve meyvenin sağlayacağı tat hazzı ise en büyük bonusunuz!

ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞI EDİNİN

Paketli hazır bir besin satın alıyorsanız satın aldığınız şeyin doğal malzemelerle yapıldığına emin olmak için ambalaj üzerindeki etiketi okumalısınız. Mümkünse fazlaca katkı maddesi içeren besinler yerine odak noktanızı ilk maddede bahsettiğim “en doğal olanı bulma” yönüne çevirin. Paketli ürün tercih edilecekse bu noktada güvenilir markaların içerik olarak iyi diyebileceğimiz ürünlerini tercih etmek doğru olacaktır.

MUTFAĞINIZI FETHEDİN

Temiz beslenmenin çok masraflı veya yoğun emek gerektirdiğini mi düşünüyorsunuz? Ülkemiz gibi besin çeşitliliği bol bir ülkede bunu söylemek biraz bahane sınıfına giriyor. Besinleri mutfağınızda düzgün şekilde depolarsanız tam ihtiyacınız olduğu anda emrinize amade bir yemek sizi bekliyor olacaktır. Kolay ve sağlıklı tariflere ulaşmak ise artık çok daha kolay. İkinci maddede bahsettiğim ilkeden yola çıkarak mevsiminde pazarınızdan satın alacağınız taze besinlerle hem ruh hem beden doyumu yaşayacak, hem de marketlerde harcadığınız paradan daha azını harcadığınızı fark edeceksiniz.

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