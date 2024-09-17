4 metre derinliğinde obruk oluştu

Bu arazilerde daha önceleri çok suyun olduğunu kaydeden Ekşi, "Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.