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Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi
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4 milyon çocuk  "trafik dedektifi" oldu

“Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi” kapsamında bu yıl 700 bin çocuk trafik güvenliği eğitimi aldı. Hedef yıl sonuna kadar  1.5 milyon çocuğun bu eğitimi almasını sağlamak. Jandarma, köy ve kırsal alanlardaki çocuklara trafik eğitimi verecek

28.10.2018 - 11:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında bu yıl 700 bin çocuğa trafik güvenliği eğitimi verildi. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 1.5 milyona çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, proje başladığı günden bugüne kadar  ise, 4 milyon 400 bin öğrencinin bu eğitimi almasını sağladı.

İçişleri Bakanlığınca, 03-17 yaş aralığındaki çocukların trafik kuralları konusunda bilgilendirilmeleri, aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve bu alanda kamuoyunun oluşturulması amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce bu yıl yaklaşık 700 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Bakanlık, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı sonuna kadar 1,5 milyon çocuğun trafik güvenliği eğitimi almasını hedefliyor.

4 MİLYON 400 BİN ÇOCUK TRAFİK EĞİTİMİ ALDI

Çocuklarda trafik güvenliği bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 400 bin öğrenciye eğitim verildi. Bakanlık, köy ve kırsal alanlarındaki çocukların da bu eğitimlerden yararlanabilmesi  amacıyla Jandarma Genel Komutanlığını projeye dahil etti.

Ayrıca okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde “trafik güvenliği bilinci” oluşturulması ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun işbirliğinde “Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü”  bu yıl Eylül ayında  imzalanmıştı.

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