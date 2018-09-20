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4 milyon dolarlık hisse kurşunu

İstanbul'da ofisinde öldürülen Azerbaycanlı iş insanı Etimat İsmayilov'un katil zanlısı Gözal Damirov ile aralarında sahip oldukları şirketin yüzde 2'lik hisse devri yüzünden alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Demirov'un ortağı İsmayilov'u, devrin gecikmesi üzerine kendisini tehdit ettiği için 'önce davranmak adına' cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Söz konusu hissenin değerinin ise 4 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

20.09.2018 - 15:47 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Azerbaycanlı iş insanı Etimat İsmayilov'un Florya'daki ofisinde ortağı Gözel Damirov tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Olay iddialara göre şöyle gelişti:

 



YÜZDE 2'LİK HİSSE KAVGASI

Uzun süredir Türkiye'de iş yapan Etimat İsmayilov ile yurttaşı eski emniyet müdürü Gözel Damirov, gıda ve elektronik ve AVM işletmesi üzerine birlikte çalışmaya başladı. İki Azerbaycanlı iş insanının arası son dönemde sahip oldukları bir şirketin yüzde 2'lik hisse devri nedeniyle bozuldu. Taraflar Damirov'un üzerinde olan yüzde 2'lik hissesini Ismayilov'a devretmesi üzerine anlaştı. Ancak bu devrin gecikmesi yüzünden iki ortak önceki gün de bu konu yüzünden telefonda tartıştı. İddialara göre Damirov, devrin zamanında yapılamayacağı ve sonucunda kendisinin zarar göreceğini düşünerek konuşmak için Etimat İsmayilov'un ofisine gitti. Burada da devam eden tartışma sonrası Damirov, ortağını başından ve göğsünden silahla vurduktan sonra kapı önünde bekleyen şoförüyle olay yerinden kaçtı. Etimat İsmayilov olay yerinde hayatını kaybetti.

4 MİLYON DOLARLIK ALACAK

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis Gozel Damirov'un telefonunun kapalı olması üzerine şoförü üzerinden bulunduğu yeri tespit etti. Polis Etiler'de aracı buldu. Ancak Damirov'un şoförüne de bir şey söylemeden yolda inerek kaçtığı belirlendi. Bölgede uygulama yapan polis, Gözel Damirov'u yakaladı. Emniyete götürülen Damirov'un ifadesinde kendisinin hisse devrinden 4 milyon dolar alacaklı olduğunu söylediğini ve tartışmanın da bu yüzden yaşandığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan cinayetin ardından katil zanlısının koşarak kaçarken görüntüsü bir güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Ee şimdi parayı kim alıcak :)
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