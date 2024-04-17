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        Haberler Gündem 3. Sayfa 40 bin TL maaşla çoban bulamayınca... Son haberler

        40 bin TL maaşla çoban bulamayınca...

        Erzincan'da, büyükbaş hayvan sahipleri çoban bulmakta zorlanıyor. Aylık 40 bin TL teklif edilmesine rağmen çoban bulamayan köylüler, 200 ineği sırayla yaylıma çıkarıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:09
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        40 bin TL maaşla çoban bulamayınca...
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        Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık, yok olma noktasına geldi. Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı. Aylık 40 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkânsız hale geldi. Erzincan’da çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

        KENDİ ARALARINDA SIRA SİSTEMİ KURDULAR

        İHA'da yer alan habere göre Tercan ilçesine bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri, hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi. Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

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        "40 BİN TL'YE ÇOBAN BULAMADIK"

        Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan, “Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 40 bin TL maaş ödeyelim dedik çoban bulamadık.” dedi.

        "ESKİDEN ÇOBANLIK İÇİN YALVARIYORLARDI"

        Asım Genç isimli vatandaş ise, “2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksek paralar veriliyor. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor” diye konuştu.

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        #Erzincan
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