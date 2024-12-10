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        Küçükçekmece'de denetim: 40 modifiye araç trafikten men edildi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde modifiye araç denetiminde sürücülere 258 bin 129 TL ceza kesilirken, 40 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:30
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        40 modifiye araç trafikten men edildi
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme görevlilerince Küçükçekmece'de 21-22 Kasım tarihlerinde modifiye araçlar denetlendi.

        Modifiye araçlardaki kayıt dışı plaka, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanımı, yüksek ses cihazlı araç kullanımı, ışık donanımı noksan araç kullanımı, cam filmi, teknik değişikliklerin denetiminde toplamda 258 bin 129 TL idari para cezası uygulandı ayrıca 40 araç trafikten men edildi.

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