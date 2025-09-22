Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 400'den fazla fanatik Yahudinin, bugün kutlanmaya başlanan Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana" dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiğini belirti.

Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Megaribe Kapısı'ndan gruplar halinde giren fanatik İsrailliler, Aksa'nın avlusunda provakatif şekilde tur atarak "Talmudik" ayinler gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.