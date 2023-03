HABERTURK.COM

42. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşuyor.

Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

42. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BASIN TOPLANTISI

42. İstanbul Film Festivali’nin programı 22 Mart sabahı basın toplantısıyla açıklandı.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Kültür-sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden işbirliği ve dayanışma üzerine kurulu projeler, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için önem taşıyor. İKSV olarak bir yandan 2023 festivallerimizi planlarken bir yandan da deprem bölgesi için özellikle kültür-sanat alanında neler yapabileceğimizi değerlendirmeye devam ediyoruz.

42. İstanbul Film Festivali de dahil olmak üzere tüm 2023 bütçemizden ayırdığımız kaynakla, yakın zamanda bölgedeki müzik öğrencileri ile öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdik. Farklı kurumların da katkılarıyla bu fonun kapsamını genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki kurumlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz. İKSV olarak, kültür ve sanatın her zaman devam etmesi, geleceğe dair umudun yeşermesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz,” dedi.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve geçen yıl yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar’da ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 18. kez Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

-Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka

FESTİVAL FİLMLERİ 6 SALONDA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak. Gösterimler her yıl olduğu gibi 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da yapılacak.

FESTİVALİN AÇILIŞ FİLMİ SUNDANCE ÖDÜLLÜ SCRAPPER/HIRÇIN

42. İstanbul Film Festivali bu yıl, Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması-Dram kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Scrapper / Hırçın ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü Triangle of Sadness / Hüzün Üçgeni'nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.

42. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu sinema ve tiyatro oyuncuları, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek. Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sunulacak.

-Nevra Serezli

18. KÖPRÜDE BULUŞMALAR

Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 12-13-14 Nisan tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme, Work in Progress ve Komşular atölyeleri, Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacılara uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor.

İlk ve ikinci kısa filmini çekecek genç sinemacılara yönelik olarak 2017’de düzenlenmeye başlayan, bu yıl da kasımda gerçekleştirilmesi planlanan Kısa Film Atölyesi, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Atölye seçkisinde yer alan proje ekipleri, projelerini geliştirmek üzere senaryo, yapım, görüntü yönetimi, casting gibi konularda eğitim alıyor. Atölyeler sonunda seçilen projeye, 30.000 TL değerinde ödül veriliyor.

Atölye ödülleri, 14 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

FESTİVAL YARIŞMALARI

ULUSLARARASI YARIŞMA

Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Portekizli yönetmen João Canijo üstlenecek. Uluslararası Yarışma jürisinde yapımcı Dora Bouchoucha, yönetmen Teona Strugar Mitevska, yönetmen Alexandre O. Philippe ve oyuncu Maeve Jinkings yer alıyor.

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

● Aramızdalar / Animalia / Sofia Alaoui / Fas, Katar, Fransa

● İnsanlık Ölmedi / The Survival of Kindness / Rolf de Heer / Avustralya

● Sıradaki Kız / Next Sohee / Jung July / Güney Kore

● Su / The Water / Elena López Riera / İspanya, İsviçre, Fransa

● Al Yelkenler / Scarlet / Pietro Marcello / Fransa, İtalya, Almanya

● Atlantic Bar / Fanny Molins / Fransa

● Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot / Ayşe Polat / Almanya

● Üçüncü Dünya Savaşı / World War III / Houman Seyyedi / İran

● Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka

● Pamfir / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg

ULUSAL YARIŞMA

Festivalin Ulusal Yarışma kategorisinin jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

-Emin Alper

ULUSAL YARIŞMA BÖLÜMÜNDE YER ALAN FİLMLER

● Bir Tutam Karanfil / Bekir Bülbül

● Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu / Barış Fert

● Bars / Orçun Köksal

● Yüzleşme / Filiz Kuka

● Iguana Tokyo / Kaan Müjdeci

● Kör Noktada / Im Toten Winkel / Ayşe Polat

● Cam Perde / Fikret Reyhan

● Boğa Boğa / Onur Saylak

● Suna / Çiğdem Sezgin

● Ayna Ayna / Belmin Söylemez;

● Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

-Aylin Kızıl

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:

● Avrupa Fatihi / Fatih le Conquérant / Onur Yağız

● Aforoz / Yılmaz Özdil

● Suriyeli Kozmonot / The Syrian Cosmonaut / Charles Emir Richards

● Birlikte, Yalnız / Kasım Ördek

● Diyet / Handan İpekçi

● Ben Tek Siz Hepiniz / Barış Kefeli, Nükhet Taneri

● Charette / Sara Pınar Önder

● Yüzler / Zeynep Demirhan

● Evcil / Deniz Uymaz

● Adres / Navnişan / Aram Dildar

● 8 Mart 2020: Bir Günce / Fırat Yücel

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI

42. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

-Cem Kaya

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

● Fatma’dan Sonra 40 Yıl / Sezer Ağgez

● Düet / İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

● Anqa / Helin Çelik

● Kim Mihri / Berna Gençalp

● Dinamo Mesken / Ahmet Karanfil, Yusuf Anavatan

● Turkish Delight / Pınar Öğrenci

● Kavur / Fırat Özeler

● Boşlukta / Somnur Vardar

Yarışma Dışı:

● Deutschlandlieder / Almanya Türküleri / Nedim Bora Hazar

● Gök Kubbenin Sevdaları / Mesut Tufan

● Tavuri / Derviş Zaim

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde Berlin Uluslararası Film Festivali idari direktörü Mariëtte Rissenbeek, yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın ve yönetmen Nazlı Elif Durlu yer alıyor.

-Nazlı Elif Durlu

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor. Ödül, kazanan filmin yönetmenini sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 40.000 TL para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, üç yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film için yarışacak filmler:

● Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu / Barış Fert

● Bars / Orçun Köksal

● Yüzleşme / Filiz Kuka

● Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı

FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Klaus Eder’in yapacağı jüride Bojidar Manov, Ekrem Buğra Büte, Marietta Steinhart, Jose Solís ve Yeşim Burul yer alacak.

Hollywood’da Bir Asi: William Friedkin Festival polisiyeden korkuya, maceradan drama pek çok farklı türde başyapıtlara imza atan usta yönetmen William Friedkin’i bu yıl özel bir bölümle beyazperdeye getiriyor. Cesur hikâyeleri, ikonik aksiyon filmleri, zamanının ötesinde ve çoğu kült yapıtıyla 1970’lerdeki “Yeni Hollywood” akımının öncülerinden William Friedkin festivalin retrospektif bölümünde yer alıyor. Friedkin'in bu yıl 50. yılını kutlayan "Şeytan" dahil, korku ve polisiyeden gerilim-macera ve drama farklı türlerden dokuz filmi festivalde gösterilecek. William Friedkin retrospektif bölümündeki filmler ABD'nin Türkiye Temsilciliği desteğiyle gösterilmektedir.

● The Boys in the Band /1970

● Kanunun Kuvveti / The French Connection / 1971

● Şeytan / The Exorcist / 1973

● Dehşetin Bedeli / Sorcerer / 1977

● Devriye / Cruising / 1980

● Yaşamak ve Ölmek / To Live And Die In LA / 1985

● 12 Kızgın Adam / 12 Angry Men / 1997

● Böcek / Bug / 2006

● Katil Joe / Killer Joe / 2011

-Cruising filmindeki rolüyle Al Pacino

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NİN BU YIL RESTORE ETTİRECEĞİ FİLM: İNTİKAM MELEĞİ - KADIN HAMLET

İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler Dünden Bugüne Türk Klasikleri bölümünde bu yıl Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Hamlet rolünü Fatma Girik'in üstlendiği, 1976 yapımı İntikam Meleği – Kadın Hamlet'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

Zaman içinde kült mertebesine ulaşan İntikam Meleği – Kadın Hamlet, 42. İstanbul Film Festivali kapsamında geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına gösterilecek. İntikam Meleği – Kadın Hamlet, 11 Nisan Salı günü saat 19.00’da Cinewam City’s Nişantaşı’ndaki gala gösteriminde seyirciyle buluşacak.

- Hamlet rolüyle Fatma Girik

GENÇ USTALAR BU YIL DA ÖDÜLLÜ

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden Genç Ustalar’da genç yönetmenlerin çektikleri ilk veya ikinci filmlerin alıyor. Türkiye’de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan jüri, Genç Ustalar bölümündeki filmleri değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine Genç Usta Ödülü verilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri Malik Badalov, Aşkım Berberoğlu, Fidan Çaça, Kaan Kavas, Fikret Başar Kaya, Sude Özçalı ve Elif Melisa Özhan.

Genç Usta Ödülü için yarışacak filmler:

● Lanetliler Ağlamaz / The Damned Don’t Cry / Fyzal Boulifa / Fas, Fransa, Belçika

● Tanrının Yarattıkları / God’s Creatures / Saela Davis, Anna Rose Holmer / İrlanda, İngiltere, ABD

● Amerika / America / Ofir Raul Graizer / İsrail, Almanya, Çekya

● Yavaş / Slow / Marija Kavtaradze / Litvanya, İspanya, İsveç

● Ağrı / Ararat / Engin Kundağ / Almanya

● Falcon Lake / Charlotte Le Bon / Kanada, Fransa

● Güvenli Bir Yer / Safe Place / Juraj Lerotić / Hırvatistan

● Kömür / Carvão / Charcoal / Carolina Markowicz / Brezilya, Arjantin

● Elektrikli Düşlerim / I Have Electric Dreams / Valentina Maurel / Belçika, Fransa, Costa Rica

● Otobiyografi / Autobiography / Makbul Mubarak / Endonezya, Polonya, Almanya, Singapur, Fransa, Filipinler, Katar

● Harka / Lotfy Nathan / Fransa, Lüksemburg, Tunus, Belçika

● 6-9 Sessizlik / Silence 6-9 / Christos Passalis / Yunanistan

● İç Bölge / Inland / Fridtjof Ryder / İngiltere

● Hissiz / Numb / Amir Toodehroosta / İran

● 20.000 Arı Türü / 20,000 Species of Bees / Estibaliz Urresola Solaguren / İspanya

FESTİVALİN YENİSİ: HEYULA

42. İstanbul Film Festivali film seçkilerinden Heyula'nın amacı, sinemada yeni anlatım olanaklarına yer açan ve sinematik dili genişleten filmleri seyirciyle buluşturmak. Yönetmen Burak Çevik'in küratörlüğünü yaptığı seçki, yeni anlatım olanaklarını deneyen, risk alan filmlerden oluşuyor.

● De Humani Corporis Fabrica / Lucien Castaing, Taylor Verena Paravel / Fransa, İsviçre, ABD

● Çok Erken/Çok Geç / Too Early/Too Late / Danièle Huillet, Jean-Marie Straub / Fransa, Mısır

● Herbaria / Leandro Listorti / Arjantin & Çiçek Toplamak İçin / To Pick a Flower / Shireen Seno

● Etten Çiçekler / Human Flowers of Flesh / Helena Wittmann / Fransa, Almanya

● Burada / Here / Bas Devos / Belçika

● Suyun İçinde / In Water / Hong Sang-soo / Güney Kore

● Heyula-Specter Kısa Program 1

● Başlangıçta Kadın Güneşti / In the Beginning, Woman Was the Sun / Sylvia Schedelbauer

● Serçenin Rüyası / The Sparrow Dream / Robert Beavers o Renate / Ute Aurand

● Mesai Sonrası / After Work / Ben Rivers, Céline Condorelli

● Labirent Sekansı / Laberint Sequences / Blake Williams

● Heyula-Specter Kısa Program 2

● Hafıza Labirentleri / Labyrinths of Memory / Esra Tanrıverdi

● Uzun Günler / Long Days / Selen Solak

● Sergi / Exhibition / Mary Helena Clark

● Bana Bakacak Mısın / Will You Look At Me / Shuli Huang

● Aradaki Dünya / In-between World / Cana Bilir-Meier

● Küllerin Adı İnsandır / Ashes by Name is Man / Ewelina Rosinska

3. FİLM FESTİVALLERİ SEMPOZYUMU

TÜBİTAK’ın “Türkiye’de Film Festivalleri: Yapısı, Ekonomisi, İşleyişi, Seyirci Profili” projesi kapsamında, screenfest: Film Festivali Araştırmaları Dergisi /The Journal of Film Festival Studies tarafından düzenlenen 3. Film Festivalleri Sempozyumu, İstanbul Film Festivali’nin işbirliği ve ev sahipliğinde 7-8-9 Nisan tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenleniyor.

Bu yılın sempozyum teması “Film festivalleri, fonlar ve sinema endüstrisi”. Sempozyumun amacı film festivallerini tüm yönleriyle ele alan akademik bir tartışma platformu oluşturmak. Akademisyenlere, festival çalışanlarına, sinema eleştirmenlerine ve sinema sektörü profesyonellerine açık olan sempozyum oturumlarına katılmak serbest.

Sempozyumun davetli konuşmacıları, Marijke de Valck (Utrecht University/Hollanda), Skadi Loist (Film University Babelsberg Konrad Wolf /Almanya), Tamara L. Falicov (University of Missouri-Kansas City/ABD), Ana Vinuela (Université Sorbonne Nouvelle/Fransa) ve çevrimiçi konuk Jeske van der Slikke (Hubert Bals Fund-International Film Festival Rotterdam /Hollanda). Sempozyum İstanbul Film Festivali, Kadir Has Üniversitesi, Goethe-Institut Istanbul, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, ABD'nin Türkiye Temsilciliği ve Fransız Kültür Merkezi destekleriyle gerçekleştiriliyor.