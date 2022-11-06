44. İstanbul Maratonu başladı

AA

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden maraton startını veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dünyanın her yerinden gelen koşucular olduğunu belirterek, "Muazzam bir maraton olacak. Bir efsaneye göre maraton, bir savaş sonrası bir ulağın, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda koşunun anlamı başka bir yere evrildi." dedi.

İki kıta arasında barış, sevgi, kucaklaşmak, adalet ve hayatın bütün güzellikleri için koştuklarını aktaran İmamoğlu, "Dünyanın her yerinden gelip bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum. Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz; hep birlikte c-Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. Maratonumuz hayırlı olsun." diye konuştu.