İran'ın Zencan eyaletinde gece 01.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem can aldı. Kurtarma ekipleri, depremde şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini, yaralı sayısının ise 120'yi bulduğunu belirtti.
Zencan'daki depremden yarım saat sonra Piranşehr'de ise 4,3 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
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5.9 büyüklüğündeki deprem yerin 6.06, 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 6.80 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Büyük fay hatları üzerinde bulunan İran'da 2003 yılında Bam kentinde yaşanan 6,6'lık depremde yaklaşık 26 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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