Hatay'da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 bin litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 25.09.2025 - 18:16 Güncelleme: 25.09.2025 - 18:16
Hatay'ın Arsuz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
İkamette yapılan incelemede 5 bin litre içki ve damıtma kazanı ele geçirildi. Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı.
