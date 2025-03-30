DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARINI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek,

‘Aile Yılı’ kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımına ilişkin de bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis’ten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi ‘Aile Yılı’na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.