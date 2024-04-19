5 bin yıl önce ameliyat edilen kafatası ilgi çekiyor

BEYİN TÜMÖRÜ CERRAHİ MÜDAHALE İLE TEDAVİ EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

5 bin ve 1900 yıllık beyin ameliyatı ile ilgili yapılan bilgilendirmede ise "İkiztepe Erken Tunç Çağı'na ait önemli buluntu gruplarından biri, trepanasyonlardır. İkiztepe iskeletlerinin bazı kafataslarında, ameliyatlarla bilinçli açılmış farklı biçimlerde boşluklar görülmüştür. Bu nedenle İkiztepe, Anadolu'nun yaygın ve gelişmiş en eski trepanasyon merkezi olarak değerlendirilmektedir.

İkiztepe'de kafataslarında trepanasyon izleri tespit edilen bir adeti genç erişkin kadın, diğerleri ise erkeklere ait olan beş adet erişkin iskelet bulunmuştur. Biri hariç diğer trepanasyonların İkiztepe'de Erken Tunç Çağı'nda yaşanan savaş nedeniyle meydana gelen; birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan kafataslarında kesici, delici ve küt uçlu silâh yaralanmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Yaşlı bir erkeğe ait tek örnekte ise iskeletteki tümoral oluşumla birlikte görülmesi, İkiztepelilerin travmalar dışında bazı sağlık sorunlarını da cerrahî müdahalelerle tedavi etmeye çalıştıklarına işaret eder" ifadelerine yer verildi.