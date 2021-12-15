5 çoban köpeğinin zehirlendiği iddiasına inceleme

AA

Tunçbilek beldesi yakınında Yaylacık Ormanı'nda hayvancılıkla uğraşan Mehmet Er'e ait 5 çoban köpeği birkaç gün arayla telef oldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede inceleme yapıldı. Ekiplerin ölü hayvanlar ve çevresindeki tavuk kemiklerinden numuneler topladıkları, savcılığa rapor edilerek, numunelerin tahlile gönderildiği öğrenildi.

Mehmet Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerinin yanı sıra çevrede birkaç yaban hayvanının telef olduğunu söyledi.

Bölgede kardeşiyle hayvancılıkla uğraştığını belirten Er, "Yaklaşık 10 gün önce köpeklerim ölmeye başladı. Sonra çeşitli karga, tilki gibi yaban hayvanlarının da ölmüş olduğunu gördüm. Etrafta tavuk kafesi dediğimiz kemikli tavuk etlerine zehir katıldığından şüphe ediyorum." diye konuştu.