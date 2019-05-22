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5 çocuğunun katiliyle ilk karşılaşma!

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ABD'de tam 5 çocuğunu birden öldüren Timothy Jones Jr. isimli zanlının mahkemesinde öfke ve gözyaşı vardı. ABD'de 2014 yılında Timothy Jones Jr. 5 çocuğunu birden öldürüp, cesetleri poşete koyup aracına yükledi ve bir hafta boyunca eyalet eyalet gezerek tam 1150 km yol gitti. Kan donduran olayın duruşması dün gerçekleşirken, 5 çocuğun annesi Amber Kyzer da ilk kez duruşmaya katıldı

Amber Kyzer

5 çocuğunu korkunç bir şekilde kaybeden anne Amber Kyzer, eski eşi Timothy Jones Jr'ın ölüm cezası duruşmasının altıncı gününde tanık olarak dinlendi.

Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğunun yazdığı bir mektubu da okudu. Amber daha fazla dayanamayarak hıçkırıklara boğuldu.

Savcının neden duruşmaya ilk defa katıldığını sorması üzerine ise anne Amber "Dayanamıyorum" yanıtı verdi.

Acılı annenin konuşması sırasında 5 çocuğunun katili olan baba Timothy Jones Jr.'ın donuk ve ifadesiz halleri dikkatlerden kaçmadı.

OLAY

Cani baba Timothy Jones Jr, çocuklarını cinnet geçirdiği için öldürdüğünü itiraf etmişti.

28 Ağustos 2014'te oğlu ile konuşmak için Jones'u arayan Amber Kyzer, oğlunun ağladığını duyarak ayrıldığı eşi Jones'a neler olup bittiğini sordu. Jones ise Amber Kyzer'a bağrarak telefonu yüzüne kapattı. Olaydan günler sonra çocuklar ölü olarak bulundu.

Timothy Jones Jr ile evlendiğinde, eski eşinin son derece iyi ve akıllı biri olduğunu söyleyen Amber Kyzer, Jones'un bir süre sonra muhafazakarlaştığını ve kadınların ikinci sınıf canlı olduğuna dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

PRİZİ BOZDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ

Davanın savcıları, Ağustos 2014'te Timothy Jones Jr'ın altı yaşındaki oğlu Nahtahn'ı evdeki prizi bozduğu için öldürdüğünü tespit etmişti.

Timothy Jones Jr ilk cinayetin ardından sekiz yaşındaki Merah ve yedi yaşındaki Elias'ı elleriyle, iki yaşındaki Gabriel'i ve bir yaşındaki oğlu Abigail'i kemerle boğarak öldürmüştü.

Beş çocuğu öldüren Timothy Jones Jr, çocukların cansız bedenlerini plastik poşetlere sarmış, SUV tipi bir araca yüklemiş ve dokuz günün ardından dağlık bir araziye bırakmıştı.

Çocuklarının cansız bedenlerini dağlık araziye bırakan cani baba Timothy Jones Jr, polis kontrol noktasında polislerin, araçtan gelen ağır kokuyu fark etmesi sonucu tutuklanmıştı.

Timothy Jones Jr'ın avukatları, babanın cinayeti işlemiş olduğunu yalanlamasa da cinnet sebebiyle cinayetten suçlu bulunmaması için savunma yapıyor.

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