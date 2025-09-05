Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 5 Eylül Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul il il hava tahminleri açıklandı!

        5 Eylül Cuma güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        5 Eylül güncel hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının, yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 5 Eylül bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Giriş: 05.09.2025 - 00:00 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:00
        1

        Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Eylül ayına girilmesiyle güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 5 Eylül Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Osmaniye, Sinop, Samsun, Bingöl, Muş ve Erzincan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        3

        İSTANBUL 23°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 16°C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 24°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

