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        Haberler Gündem Güncel 5 mahallede dönüşüm, "tiny house"lara yıkım | Son dakika haberleri

        Gemlik'te 5 mahalleyi kapsayan dönüşüm bu yıl başlayacak, "tiny house"lar yıkılacak

        Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüme bu yıl içinde başlayacaklarını belirterek, metruk binaların ve "tiny house"ların yıkılacağını söyledi. Dört çeşit yemeğin 70 liraya satıldığı Kent Lokantası'nın ikincisinin de katlı otopark altında açılacağını ifade eden Deviren, kullanılmayan AVM'nin de Büyükşehir işbirliği ile Gençlik Merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi. Meclis üyeleri oturuma Gemlikspor forması ile katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:40
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        5 mahallede dönüşüm, "tiny house"lara yıkım
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        Bursa'nın Gemlik Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumu gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin tamamı oturuma, Gemlikspor formasıyla katıldı.

        Oturumda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak çalışmaları anlattı. Başkan Deviren, üniversite mevkisinde Marina yapılacağını, Gemlik ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Karsak Deresi konusunun görüşüldüğünü ve Orhangazi Belediyesi işbirliğinde derenin temizleneceğini, Gemlik çıkışı ambalaj fabrikası arkasında ve Küçük Sanayi Sitesi'nde, ilçe trafiğini azaltmak için iki TIR parkı yapılacağını söyledi. Başkan Deviren'in diğer projeleri lunapark ve aquaparkın da yakında hayata geçeceğini kaydetti.

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        Gemliklilerin yoğun ilgi gösterdiği dört çeşit yemeğin 70 liraya satıldığı Kent Lokantası'nın ikincisinin de katlı otopark altında açılacağını belirten Başkan Deviren, kullanılmayan AVM'nin ise Büyükşehir işbirliği ile Gençlik Merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

        Zeytin Festivali konusunda, kimi sanatçıların 4.5 milyon lira ücret istediğini, yüksek bütçeli sanatçıları kabul etmediklerini belirten Başkan Deviren, festivali üreticilerle birlikte hayata geçirdiklerini, bütçesinin tamamını belediyeye yüklemediklerini anlattı.

        Kentsel Dönüşüm ile ilgili çalışmalarda önemli derecede ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Deviren, 23.5 hektarlık 5 mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm projesinde ayrıntıların çalışıldığını, bir yıl içinde kazmanın vurulacağını belirtti.

        Tehlike oluşturan metruk binaların yıkılacağını söyleyen Başkan Deviren, Balıkpazarı'ndaki demir gölgeliği kaldırmak için meclis kararı alacaklarını ifade ederek, göl kenarlarında kaçak ortaya çıkan "tiny house" tipi evlere de izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

        Devlet okullarında ilkokullara başlayan öğrencilere kırtasiye desteğinin sürdüğünü belirten Başkan Deviren, bin 700 öğrenciye kırtasiye seti, özel okullardaki öğrencilere ise ajanda hediye ettiklerini belirtti.

        Hemşehri Dernekleri Festivali'nin 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılacağını dile getiren Başkan Deviren, İnegöl ve Gemlik'in kardeş şehir olması için önerge verdiğini, uzlaşı kültürünü geliştirmek istediğini söyledi.

        Başkan Deviren, Umurbey'deki rehabilitasyon merkezinin ihtiyaçları yeterince karşılamadığının farkında olduğunu söyledi. Engürücük polis kontrol noktasının arkasında bulunan belediyeye ait alanda patili canlar için yaşam alanı oluşturulacağını söyledi.

        Belediye Meclisi'nin 2. Oturumu, 7 Ekim Pazartesi günü, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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