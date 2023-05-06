5 Mayıs reyting sonuçları heyecanla araştırılıyor. Her Cuma olduğu gibi bu hafta da Kızılcık Şerbeti reytinglerde rakiplerini zorladı. Düne ilişkin reyting tablosu ise birazdan açıklanacak. Peki, dün ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları gibi yapımlardan hangileri reytinglerde kaçıncı oldu? Henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.