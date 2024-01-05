Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam On Numara 5 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı: On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        5 Ocak 2024 On Numara sonuçları: On Numara çekiliş sonucu sorgulama

        On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftanın iki günü olmak üzere düzenlenen On Numara'da kazandıran şanslı numaralar saat 20:00'da canlı yayında açıklanıyor. İşte 5 Ocak 2024 Cuma On Numara sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 20:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara'da şanslı numaralar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma akşamları düzenleniyor. On Numara çekilişinde kazanan numaralar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları için On Numara sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 5 Ocak 2024 On Numara sonucu sorgulasma ekranı...

        5 OCAK 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

        9 - 15 - 16 - 19 - 24 - 29 - 34 - 40 - 43 - 46 - 50

        51 - 57 - 62 - 64 - 72 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        REKLAM

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        REKLAM

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"