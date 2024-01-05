5 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı: On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

5 Ocak 2024 On Numara sonuçları açıklandı: On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

5 Ocak 2024 On Numara sonuçları: On Numara çekiliş sonucu sorgulama On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından haftanın iki günü olmak üzere düzenlenen On Numara'da kazandıran şanslı numaralar saat 20:00'da canlı yayında açıklanıyor. İşte 5 Ocak 2024 Cuma On Numara sonucu sorgulama ekranı...

Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma akşamları düzenleniyor. On Numara çekilişinde kazanan numaralar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları için On Numara sonuçlarını bir araya getirdik. İşte 5 Ocak 2024 On Numara sonucu sorgulasma ekranı...

5 OCAK 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

9 - 15 - 16 - 19 - 24 - 29 - 34 - 40 - 43 - 46 - 50

51 - 57 - 62 - 64 - 72 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

REKLAM

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

REKLAM

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO