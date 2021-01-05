Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 896 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika korona vaka ve vefat sayısı...

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayan ve kesintisiz uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak saat 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta için 28-30 Aralık 2020 tarihlerinde 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla uygulanan 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerindeki kısıtlamaya uymayan toplam 51 bin 152 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız, uluslararası standartlarda ve uluslararası kurallara uygun şekilde kendi bilim heyetimizin kurallarına uygun bu süreci takip ediyor. Temin ettiğimiz aşı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunulacak. Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi durum söz konusu olamaz. Çünkü antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona uğrayan virüsten bahsediliyor. Burada spekülasyonlardan uzak durup Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır."

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Denizli'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Sağlık-Sen Denizli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Rayif Kurşunoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB),özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyon 749 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 855 bini, iyileşenlerin sayısı 60 milyon 649 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 130 bini, Hindistan'da 10 milyon 355 bini, Brezilya'da 7 milyon 734 bini ve Rusya'da 3 milyon 260 bini aştı.

Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu oldu.

Almanya'da toplam istihdam, 2020'de Kovid-19 krizi nedeniyle 2019'a göre 477 bin azalarak 44,8 milyon kişiye geriledi. Böylece 2007'den beri istihdamda devam eden yükseliş son buldu.

İngiltere'de 30 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise salgınla mücadelede daha sıkı önlemler açıklayacak. Johnson'ın yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) yeni bir ulusal karantina veya karantinaya çok yakın önlemler açıklaması bekleniyor.

İspanya'da Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen artışlardan dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı. Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, 7 Ocak'tan itibaren 10 gün boyunca belediyeler arasında serbest dolaşıma kısıtlama getirme kararı aldı.

27 Aralık'ta Kovid-19 aşılamasına başlayan İtalya'ya şu ana kadar 469 bin 950 doz aşı teslim edilirken, bugün öğlen itibarıyla 118 bin 713 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL),salgın nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki "en kötü yılı" ve 56,2 milyar avroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Çin'de başkent Pekin'in Şunyi semtinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakası görülmesinin ardından bölge halkı yeniden toplu teste tabi tutuluyor.

Zimbabve'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden arttı. İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Kenya'da Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesiyle 9 ay sonra okullarda eğitim yeniden başladı. Bugün başlayan ikinci eğitim-öğretim dönemi, martın sonuna kadar devam edecek.

Gürcistan'da bir hastada, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Tacikistan'da, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.