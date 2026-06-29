5 yaralı! Restorana pompalı saldırı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restorana motosikletle gelen 2 şüphelinin pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırıda, restoran önünde bulunan 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir restorana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Atalar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın önüne plakası belirlenemeyen motosikletle gelen 2 kişi, pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırı sırasında restoran önünde beklerken saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.