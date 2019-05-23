İstanbul Sancaktepe'deki Yenidoğan Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

DHA'da yer alan habere göre hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu.

KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ



Elif Nur'un amcası Adem Reçber ise, "Sokaklarda hız limitini aşan, dikkatsiz araç kullanan sürücüler var. Canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu. Minik Elif Nur'un cenazesi Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.