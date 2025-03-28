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        Haberler Gündem 5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama | En çok okunan haberler

        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!

        Son yıllarda 50 yaş ve üzerindekilerin boşanması anlamında kullanılan 'gri boşanma' söylemiyle tanımlanan yaş grubunda Türkiye'de, geçen yıl 55 bin 595 yetişkin evliliğini sonlandırdı. 5 yılda 50 yaş ve üzerinde boşananların sayısı ise yüzde 44.5 arttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 07:38 Güncelleme: 28.03.2025 - 07:38
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        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
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        ABD'de 50 yaş ve üzeri, uzun süren evliliklerin ardından boşanmayı tanımlayan bir terim olan 'gri boşanma' oranında büyük artış yaşandı. 2001'de, 50 yaş üstü boşanan kadın ve erkeklerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 50-54 yaş grubunda boşanan 16 bin 387 erkek sayısı, 2001'de boşanan erkek ve kadın sayısının toplamından fazla oldu. Türkiye'de geçen yıl 50 yaş ve üzeri 55 bin 595 kadın ve erkek boşandı.

        2024 VERİLERİ

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen yıl 50-54 yaş grubunda 16 bin 387 erkek, 10 bin 670 kadın, 55-59 yaş grubunda 9 bin 34 erkek, 5 bin 134 kadın, 60-64 yaş grubunda 5 bin 40 erkek, 2 bin 653 kadın, 65-69 yaş grubunda 2 bin 702 erkek, 1163 kadın, 70-74 yaş grubunda 1244 erkek, 415 kadın, 75 yaş ve üzerinde 971 erkek, 182 kadın boşanması gerçekleşti.

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        2020'DE 38 BİN 464

        2020'deki boşanma sayılarında 50-54 yaş grubunda 10 bin 828 erkek, 6 bin 852 kadın, 55-59 yaş grubunda 6 bin 686 erkek, 3 bin 908 kadın, 60-64 yaş grubunda 3 bin 656 erkek, 1898 kadın, 65-69 yaş grubunda 1894 erkek, 803 kadın, 70-74 yaş grubunda 929 erkek, 249 kadın, 75 yaş ve üzerinde 645 erkek, 116 kadın olarak kayıtlara geçti.

        5 YILLIK VERİLER

        2020-2024 yıllarında 50 yaş ve üzerinde boşanan erkek ve kadınların toplam sayısı yüzde 44.53 arttı. Buna göre; 2024'te 55 bin 595, 2023'te 49 bin 219, 2022'de 54 bin 103, 2021'de 52 bin 460, 2020'de 38 bin 464 yetişkin, 50 yaş ve üzerinde evliliğini sonlandırdı.

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