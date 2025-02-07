5 yıldır kayıp Feride’yi 10 dakikada buldu

Feride’nin hayatından şüphe ettiklerini söyleyen anne Meliha ve abi Diler, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi sayesinde Feride’den haber aldı. Bugün canlı yayına Feride’nin kızı Meryem de bağlandı.

Dakikalar içinde Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Feride’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan Feride ve kızı arasında duygusal anlar yaşandı. “Korktum, o yüzden kaçtım!” diyen Feride bir de evlenmek üzere olduğunu söyledi. Meryem’in ise “Bizi neden bıraktın anne, bizim ne suçumuz vardı?” isyanı izleyenleri duygulandırdı.