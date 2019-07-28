Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da kuyumculuk yapan Musa Göksu, Merkez Karatay ilçesi tarihi bedesten çarşısındaki Sarraflar sokağındaki esnaflardan ve İstanbul’daki bazı kuyumcu esnafından 50 kilo altını (satış ödemeli) olarak almış ve 24 Temmuz gece saat 23:30 sıralarında 2 bavul altını alıp giderken güvenlik kameralarına yakalanmıştı.

Polis yaptığı araştırmada Konya’daki bir gece kulübünde solistlik yapan ve Musa Göksu’nun kadın arkadaşı olan kadının da aynı gün ortada kaybolduğunu tespit etti. Araştırmalarına bu yönde devam eden Konya polisi ismi açıklanmayan kadının birçok yakınının İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı.

50 KİLO ALTINLA YAKALANDI

Konya’dan İstanbul’a giden polis Musa Göksu’nun sevgilisi olduğu iddia edilen kadının yakınlarının adreslerini tespit etti. Akşam saatlerinde iki sevgilinin bulunduğu adresi belirleyen Konya polisi eve baskın düzenledi. Musa Göksu ve sevgilisi çalınan 50 kilo altınla birlikte evde ele geçirildi.

Göksu ve kadın arkadaşının Konya ya getirilmek üzere polisler eşliğinde yola çıktığı öğrenildi.