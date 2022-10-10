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Haberler Gündem 3. Sayfa 50 metre için feci ölüm! - Adana haberleri
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50 metre için feci ölüm!

Adana'da karşıya geçmek için tren yoluna çıkan Ümit Şengül, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şengül'ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu görüldü

50 metre için feci ölüm! - Adana haberleri
50 metre için feci ölüm!
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DHA

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki tren hattında bu sabah saat 08.00’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre 54 yaşındaki Ümit Şengül, karşıya geçmek için tren yoluna çıktı. Bu sırada Şengül’e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı.

MAKİNİST DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan Şengül’ü gören makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

50 METRE İLERİDE HEMZEMİN GEÇİT VARDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şengül’ün hayatını kaybettiğini saptadı. Şengül’ün hayatını kaybettiği yerin 50 metre ilerisinde hemzemin geçit olduğu, geçidi kullanmadığı görüldü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şengül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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