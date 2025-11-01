Habertürk
        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, sigarayı bırakan ve 50 yaşından itibaren her yıl tomografiyle kontrol yaptıran kişilerin, akciğer kanserinden erken dönemde kurtulabileceğini belirtti

        01.11.2025 - 10:10
        50 yaş üstü sigara içicilerine 'tomografi' uyarısı!
        Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Prof. Dr. Eroğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme sebep olan kanser türü olduğunu söyledi.

        Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının 2024 verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirten Eroğlu, "Her yıl Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Bu kanserlerin yüzde 85'inin nedeni maalesef tütün kullanımı ve sigara içiciliği" dedi.

        Eroğlu, akciğer kanserinden erken tanıyla kurtulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, kasım ayı boyunca halkı bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

        "AKCİĞER KANSERİ KADER DEĞİL"

        "Akciğer kanseri kader değildir, erken tanı hayat kurtarır" diyen Eroğlu, şunları kaydetti: "Biz kanserden değil geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Özellikle 50 yaşını geçmiş, günde bir paket veya daha fazla sigara içen bireyler, yılda bir kez düşük dozlu tomografiyle taranmalıdır. Bu sayede hastalık erken evrede tespit edilebilir. Akciğer kanseri, genellikle 50'li ve 60'lı yaşlarda görülür, bu nedenle 50 yaşını geçmiş sigara içicilerinin her yıl düşük doz tomografi ve akciğer filmi çektirmeleri, küçük nodüllerin erken saptanması açısından çok önemlidir. En etkili korunma yöntemi sigarayı bırakmaktır."

        Eroğlu, ayrıca nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını önerdi.

        Prof. Dr. Eroğlu, geçmiş yıllarda akciğer kanserinin erkeklerde kadınlara oranla 20 kat daha fazla görüldüğünü ancak bu farkın giderek azaldığını dile getirdi.

        KADINLARDA DA AKCİĞER KANSERİ RİSKİ ARTIYOR

        Türkiye'deki akciğer kanseri verilerini içeren çalışmalarının 2022'de dünyanın saygın dergilerinden birinde yayımlandığını anlatan Eroğlu, "Özellikle batı bölgelerinde kadınlarda sigara içiciliği belirgin biçimde arttı. Günümüzde kadınlar ve genç kızlar, erkekler kadar sigara içiyor. 1980'lerde 20 kat olan fark, günümüzde 5 kata kadar düştü. Yakın gelecekte kadınlarda da erkeklerle benzer oranda akciğer kanseri görülme riski olası." şeklinde konuştu.

        Eroğlu, pasif içiciliğe de dikkati çekerek, anne ve babası sigara içen çocuklarda akciğer kanseri riskinin belirgin şekilde yükseldiğini, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla dernek olarak sempozyumlar, konferanslar ve halk bilgilendirme etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        HER YIL 110 BİN KİŞİ SİGARAYA BAĞLI HASTALIKLAR YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

        Sigara içme yaşının giderek düştüğüne dikkati çeken Eroğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 60 bin kişiyi kaybettik, hepimizin canı yandı ancak her yıl bu sayının iki katı kadar yani yaklaşık 110 bin insanımızı sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle kaybediyoruz. Bu, çok ciddi bir toplumsal sorun. Buna engel olmanın tek yolu, toplumu bilinçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Eroğlu, hastaların yaklaşık yüzde 75'inin ileri evrede tanı aldığını, erken teşhis edilen vakalarda kapalı yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatlarda başarılı sonuçlar sağlandığını sözlerine ekledi.

