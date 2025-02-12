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        Haberler Gündem Güncel 52 yıldır beklediği yola kavuştu | Son dakika haberleri

        Yaşlı adamın 50 yıldır beklediği yol sevinci

        Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Hasan Şenöz, yaklaşık 50 beklediği yola kavuştu. Şenöz, "52 yıl sonra yoluma kavuştuğum için çok mutluyum. Belediye başkanımızdan ve ekiplerden Allah razı olsun. İlk kez evimin yolu oldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:38
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        52 yıldır beklediği yola kavuştu
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        Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Hasan Şenöz'ün (73), yıllardır evine giden bir yol açılmasını bekledi. Feke Belediyesi tarafından Şenöz'ün evine giden bölgede ilk kez yol açma çalışması yapıldı.

        Zorlu arazi şartlarına rağmen iş makineleri ile yol açıldı. Yarım asırlık yol sorunu çözülen yaşlı adam dualarla belediye başkanı ve ekiplerine teşekkür etti.

        Hasan Şenöz, "52 yıl sonra yoluma kavuştuğum için çok mutluyum. Belediye başkanımızdan ve ekiplerden Allah razı olsun. İlk kez evimin yolu oldu" dedi.

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        Muhtar Hacı Yaşar Bozkır da 50 yıllık esaretin bittiğini belirterek, "Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Cömert Özen'e sonsuz teşekkür ederiz, Hasan abimiz evine kavuştu" diye konuştu.

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