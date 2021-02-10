ABD'li 54 Senatör, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Mektup, senatörlerin Biden'ı tebrik etmesiyle başlıyor ve mektupta Türkiye hakkında açıklamalara yer veriliyor.

Türkiye'de insan hakları olduğu ifade edilen mektupta, Biden yönetimine Türkiye'ye baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler tarafından yazılan mektupta, Türkiye'nin otoriterlikten dönmesi, insan haklarına saygılı olması, siyasi tutukluları ve gazetecileri serbest bırakması gerektiği ve bunun için baskı uygulanması gerektiği ifade edildi.

Mektupta ayrıca, FETÖ’cü Enes Kanter'in insan hakları savunucusu olduğunu ileri sürüldü.