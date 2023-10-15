Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Diğer 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerini buldu - Diğer Haberleri

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller sahiplerini buldu

        58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

        TUR'un tamamlanmasıyla hem İstanbul-Sultanahmet etabında hem de genel klasmanda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

        İstanbul-Sultanahmet etabını ilk sırada bitiren Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen'e ödülünü Bakan Bak verdi.

        REKLAM

        İkinci sırada gelen Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol'a ödülü Vali Gül tarafından takdim edildi.

        Üçüncü olan İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi ise ödülünü Mehmet Tuncer'in elinden aldı.

        FORMALAR SAHİBİNİ BULDU

        Takımlar ve ferdide genel klasman liderliğini elde eden sporculara da ödülleri verildi.

        Takımlar klasmanında ilk sırada yer alan Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'nin madalyaları Vali Davut Gül tarafından takdim edildi.

        Genel klasmanda liderliği alan Astana sporcusu Alexey Lutsenko'ya kupası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Bakan Bak, Lutsenko'ya turkuaz mayosunu da verdi.

        Sprint liderinin sahibi olduğu yeşil mayo, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş tarafından Jasper Philipsen'e giydirildi.

        Tırmanış kralı olarak kırmızı mayonun sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine'a mayosunu İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

        Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından Belçika'nın Tarteletto-Isorex takımından Belçikalı Mauro Verwilt'e verildi.

        Ödül töreninin ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bakan Bak'a günün anısına Kütahya çinisi hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Düğün magandaları minibüs sürücüsüne saldırdı!
        Düğün magandaları minibüs sürücüsüne saldırdı!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film