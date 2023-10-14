3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla nikah masasına oturan 44 yaşındaki başarılı oyuncu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen Songül Öden, katıldığı galaya damga vurdu.
Bebeği için yeni bir eve taşınma kararı alan Songül Öden tercih ettiği beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Karnının oldukça büyüdüğü görünen Öden, şıklıyla beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcılarından Songül Öden'in tarzına: "Hamilelik çok yakışmış", "Elbise tercihi çok doğru", "Beyazlar içerisinde prensesler gibi olmuş", gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Öden'in gala tarzı...