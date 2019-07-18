Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 23 Temmuz Salı günü, flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran en özgün grup olan İstanbul Flüt Topluluğu’nun vereceği konserle başlayacak. Akademisyenler ve seçkin flüt sanatçılarından oluşan grup Dvorak, Tchaikovsky, Boismortier gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın tango klasiklerini ve genç piyanist Orçun Orçunsel’in düzenlemeleriyle Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

Festivalin ikinci gününde Semplice Quartet ile AIMA Festival Orkestrası, Oda Müziği Konseri verecek. Festival, 25 Temmuz’da Alexander Rudin yönetiminde AIMA Festival Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Bu iki konser, Türkiye’nin ilk arpisti Uğurtan İdil Aksel anısına yapılacak. Konserlerde genç arpistler Yonca Atar ve Alara Acar, Ravel, Debussy ve Caplet’nin eserlerini çalacak.

Festivalin son günü olan 26 Temmuz günü kapanışı Anadolu Nefesli Beşlisi yapacak. “Del Mundo” isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkartacak. Topluluk, Macaristan sokaklarından Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilere ve Balkan coğrafyasına uzanan benzersiz repertuvarı ile dinleyicileri dünya müziğiyle buluşturacak.

6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nde tüm konserler saat 21.00’de izlenebilecek.