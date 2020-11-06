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6 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde 6 Kasım 2020 detaylı hava tahminini açıkladı. Meteoroloji'ye göre, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Peki, 6 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl? İşte 6 Kasım 2020 detaylı hava durumu

6 Kasım Cuma İstanbul'da hava nasıl olacak? 6 Kasım 2020 detaylı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van'ın güneyinin, Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri ve Kırklareli kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile İskenderun körfezi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun, Hakkari, Şırnak çevrelerinin ve Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa),doğusu 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 4,0 ila 5,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, gece Doğu Karadeniz’de zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa),Orta Ege’de 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege’de 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa),doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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