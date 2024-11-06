UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maç takvimi belli oldu. Buna göre, Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 mücadele oynanacak. 6 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 6 Kasım Çarşamba maç programı!