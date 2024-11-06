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        Haberler Bilgi Spor 6 Kasım Şampiyonlar Ligi günün maç programı | Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        6 Kasım Şampiyonlar Ligi maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor. Şampiyonlar Ligi 6 Kasım Çarşamba maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. ''Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?'' sorusu yanıt arıyor. Haftanın kapanışında bugün Bayern Münih - Benfica, Inter - Arsenal, Paris Saint-Germain - Atletico Madrid gibi heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:45
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        UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maç takvimi belli oldu. Buna göre, Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 mücadele oynanacak. 6 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 6 Kasım Çarşamba maç programı!

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        6 KASIM MAÇ PROGRAMI: ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        20.45 Club Brugge - Aston Villa

        20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

        23.00 Sparta Prag - Brest

        23.00 Bayern Münih - Benfica

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        23.00 Inter - Arsenal

        23.00 Feyenoord - Salzburg

        23.00 Kızılyıldız - Barcelona

        23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

        23.00 Stuttgart – Atalanta

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT NASIL?

        8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

        Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

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        25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak.

        Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.

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