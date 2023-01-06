6 Ocak Kongre Baskını'nın İkinci Yıldönümü

Başkan Biden'ın; konuşmasında güçlü demokrasi vurgusu yaparak, Amerikan demokrasinin sağlam temellere oturtulması için daha çok çalışılması gerektiğinin altını da çizmesi bekleniyor.

ABD ADALET BAKANLIĞI'NIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 6 Ocak 2021'deki isyana katıldıkları iddiasıyla 950'den fazla kişi tutuklandı ve 500'den fazla kişi suçlu bulundu. Saldırıda, baskına katılan ve Kongre'de polis tarafından vurulan Ashli Babbitt, kalabalıkta kalp krizi geçiren ve aşırı dozdan ölen biri de dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kongre baskınında 140 polis memuru da yaralanmış, dördü intihar olmak üzere 5 memur ise hayatını kaybetmişti.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland 6 Ocak Kongre baskının ikinci yıldönümü nedeni ile yaptığı açıklamada saldırının faillerinin 'ABD demokrasisinin en temel ilkesi olan barışçı iktidar devrine müdahale ettiğini' vurgularken, soruşturmaların gördükleri en büyük ve karmaşık soruşturmalardan biri olduğunun altını çizdi.

6 Ocak Kongre Baskını'nda yeterli önlem ve tedbiri almadığı için eleştrilere maruz kalan ABD Kongre Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Benzer girişimler olursa hazır olacağız mesajı" verildi.

KONGRE'DEKİ SORUŞTURMA KOMİTESİNİN GÖREVİ BİTTİ

Kongre baskınını soruşturan ve Temsilciler Meclisi içinde 7'si Demokrat, 2'si Cumhuriyetçi üyeden oluşan komitenin görevi, yeni dönem başladığı için bitti. Ancak komite, son 18 ayda binin üzerinde kişi tanık olarak dinleyerek, Eski Başkan Trump'ın baskında direkt rolü olduğu ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na suçlamaya yönelik tavsiyelerini iletti. Milyonlarca belge toplayan komitenin, son aylardaki önemli belgeleri de Ulusal Arşivler Dairesi'ne verilmek üzere Biden yönetimine teslim ettiği biliniyor.

ANKETLERDE HALK BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı ankette 45. Başkan Trump'ı sorumlu tutanların oranı yüzde 45 iken, ankete katılanların yüzde 54'ü ülkenin bu olaylara çok fazla zaman harcadığını ve artık ilerleme zamanının geldiğine inandığını belirtti.

6 Ocak Kongre Baskını'na ilişkin NPR/PBS/Marist anketine yanıt verenlerin yüzde 50'si bunun demokrasiyi tehdit eden bir ayaklanma olduğunu belirtti. Yüzde 19'u bunu anayasal olarak korunan siyasi protesto olarak gördüğünü ve yüzde 25'i ise olayı talihsiz bulduğunu ancak ilerleme zamanının geldiğine inandığını söyledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.