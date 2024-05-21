Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 6 sahipsiz köpeği zehirlediler!

        6 sahipsiz köpeği zehirlediler!

        İzmir Urla Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü yönünde bir ihbar geldiği ve süreçle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 sahipsiz köpeği zehirlediler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Urla ilçesinde, 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Urla Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı veterinerliğe dün gece Gülbahçe Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin zehirlenmiş olabileceği yönünde ihbar geldiği belirtildi.

        Ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, "6 can dostumuzun zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmiştir. Ekiplerimiz olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirmiş ve diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutmuştur." dendi.

        Fotoğraf: DHA

        Olaya ilişiklin İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Urla Belediyesi olarak bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir daha bu ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması adına bu canice yapılan katliamı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşumuzu sürdüreceğiz."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"