Grip diye hastaneye götürülen 9 yaşındaki Nisan Tandoğan, şeker komasına girdiği anlaşılamayınca felç kaldı. Doktorlar hakkında verilen takipsizlik kararının ardından ailenin başvurusuyla "yaralama" davası açıldı. Habertürk'ün "umut yok artık" diye duyurduğu haberin ardından doktorların yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Ancak bu kez de 6 yıldır süren hukuk mücadelesinde mahkeme "Sabahtan beri duruşma yapıyoruz" diyerek 10 dakikada duruşmayı erteledi.

"NİSAN İÇİN ARTIK UMUT YOK"

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul'da yaşayan Tandoğan Ailesi'nin küçük çocukları Nisan, iddiaya göre 3 yaşındayken grip olduğu düşünülerek doktora götürüldü ve şeker komasına girdiği fark edilmeyip uygulanan yanlış tedavi sonucu felç oldu. Şimdi 9 yaşında olan Nisan'ın yatağa mahkum kalmasında ihmali olanlara karşı ailenin başlattığı hukuk mücadelesi sonucu doktorlara verilen 'ihmali yok' raporu ortadan kalktı, savcılık 2 doktor hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde doktorların yargılanmasına bugün başlandı. Davanın ilk duruşmasına küçük Nisan ile annesi ve sanık doktorlardan Zeynep Buzluk katıldı. Çocuk doktoru değil dahiliye uzmanı olduğunu söyleyen sanık Buzluk, "Olay tarihinde nöbetçiydim. Ateş, üşüme, titreme şikayetleriyle alakalı salgın vardı. O gün yaklaşık 250 hastaya baktım. Üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu düşüncesiyle ateş düşürücü ve sıvı tedavisi uyguladım. Şikayetinin devam etmesi halinde branş doktoruna görünmesini tavsiye ettim. Hasta benden önce de aile hekimliğine muayene olmuş. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye kendini savundu. Avukatı ise, "Bizden önce aile hekimine muayene olmuştur, onların da davaya dahil edilmesini istiyorum. Diyabet teşhisi konulan hastanede şeker koması durumu oluşmuş olabilir" diye konuştu.

BABANIN SÖZLERİ TUTANAKTA YOK, ANNEYE İSE HİÇ SÖZ HAKKI VERİLMEDİ

Söz verilen baba Şevket Tandoğan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Sağlık ocağında tahlil durumu yok. Biz zaten çocuğumu aynı durumdayken sanık doktora götürdük" dedi. Mahkeme babanın sözlerini tutanağa geçirmezken anne Gönül Tandoğan'a ise hiç söz hakkı vermedi.

"SABAHTAN BERİ KAÇ DURUŞMA YAPTIM"

Bunun üzerine ailenin avukatı Kenan Tandoğan, "Babanın sözlerini tutanağa geçirmeyecek misiniz? Empati yapın. Burada bir tiyatro oynanıyor" diye tepki gösterdi. Mahkeme hakimi ise, "Biz de insanız yani, sabahtan beri duruşma yapıyoruz. Sabahtan beri kaç tane duruşma yaptım" dedi. Taleplerini yazılı belirtmesini istedi. Diğer sanık doktorun zorla getirilmesine karar veren mahkeme, avukatlara taleplerini yazılı olarak bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

"İNSAN HAYATI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Dava sonrası açıklama yapan avukat Tandoğan başlarından geçen süreci anlatarak, "5 günlük süreçte çocuk bu hale getirildi. Bugünkü bu duruşmada gördüğünüz gibi aynı tiyatro, aynı ciddiyetsizlik devam ediliyor. İnsan hayatı, çocuk hayatı çok önemli değil. Duruşmada gayrıciddi bakıldı. Empati yapılmadı. Aile kendi şikayetini bile ifade edemedi. Bu çocuğun hayatı karartıldı" dedi.

"EKMEK DEĞİL ADALET DİLENMEYE GELDİM"

Anne Gönül Tandoğan ise "Benim çocuğum şu an bu halde. Söylenecek bir şey yok, benim hayatımı bitirdiler. İki tane daha çocuğum var. Onların psikolojisi bozuldu. Ne söylem boş. Benim konuşan yürüyen çocuğum 6 yıldır bu halde. Biraz elini vicdanına koysunlar. Ben buraya ekmek dilenmeye gelmedim, adalet dilenmeye geldim" diye konuştu.

"YILLARDIR GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ BELLİ DEĞİL"

Baba Şevket Tandoğan da "Doktoru yarım saat dinleyen hakim, 5 dakika bizi dinlemiyor. Utanç verici. Bizim yıllardır gecemiz gündüzümüz belli değil, bizi 5 dakika dinlemiyor. Bu hiç iyi bir şey değil" diyerek tepki gösterdi.