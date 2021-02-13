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HaberlerSağlık
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65 yaş üstü korona aşılamaları başladı! Aşı randevusu alma ekranı! MHRS randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için korona aşılama işlemlerinin başladığını duyurdu. Bakan Koca "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." dedi. Peki aşı randevu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma ile ilgili merak edilenler...

65 yaş üstü korona aşılamaları başladı! Aşı randevusu alma ekranı! MHRS randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Birinci doz aşı olan vatandaşlar için ikinci doz aşılama işlemleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs aşılama işlemleri başladı. MHRS randevu sistemi üzerinden aşı randevusu aldıktan sonra hastaneye gitmek gerekiyor. İşte MHRS aşı randevu alma ekranı...

MHRS AŞI RANDEVU ALMA EKRANI

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz..

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