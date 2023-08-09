Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada; "Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi.

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Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.

Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.