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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı açıklandı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu
AA

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre güreşler, 7-9 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek.

Güreşler minik boylarda 7 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Güreşlerin devam ettiği esnada ağa karşılama töreni tertip edilecek. Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim Selimiye Meydanı'nda karşılanacak. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Tören daha sonra Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek.

Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.

Resmi açılış programı ise saat 18.00'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mustafa Taş tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası ağa Selim, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan açılış konuşması yapacak. Tören resmi geçit töreni ile sona erecek.

Güreşler, 8 Temmuz Cumartesi çeşitli boylarda devam edecek. Başpehlivanlar çayıra çıkacak.

Organizasyonun son günü 9 Temmuz Pazar günü ise sabah saatlerinde başlayacak mücadeleler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 9 Temmuz günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak töreni ve ödül töreni de gerçekleşecek.

BAŞPEHLİVAN 1 MİLYON LİRA KAZANACAK

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan 1 milyon lira ödül kazanacak.

Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 125'er bin lira ödül verilecek.

Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon lirası Edirne Belediyesi tarafından, 500 bin lirası ise Selim tarafından karşılanacak.

Bu arada organizasyon boyunca akşamları çeşitli konserler de düzenlenecek.

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