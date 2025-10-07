7 EKİM NE GÜNÜ?

Dünya Mimarlık Günü ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanır ve bu tarih her yıl değişir. Bu sene Dünya Mimarlık Günü 7 Ekim'e denk geliyor.

Dünya Mimarlık Günü, mimarların şehirleri şekillendirmedeki etkilerini, mimarlığın insan yaşamına ve çevreye olan katkılarını kutlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Her yıl farklı temalarla kutlanan bu gün, mimarlığın sürdürülebilirlik, insan hakları ve sosyal sorumluluk gibi konularla olan bağlantısını vurgulamaktadır.