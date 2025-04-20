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        7. Etnospor Forumu'nda geleneksel Türk okçuluğuna ödül

        Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda geleneksel Türk okçuluğu bir kez daha gururlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:55
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        Etnospor'da geleneksel Türk okçuluğuna ödül!
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        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın ödül almasını değerlendirdi.

        Milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'a ödül verilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Toksöz, "Bu sene 7. kez yapılan geleneksel sporların ihyası parolasıyla yola çıkılan Etnospor forumunda yine kültürler arası etkileşimi gördük" ifadelerini kullandı.

        Forumun önemine değinen Toksöz, "Bu anlamda kültürel etkileşimleri sağladığımız gibi fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Bu sene yine kaybolmaya yüz tutmuş sporların tekrar ortaya çıkması, yapılabilirliği anlamında da çok faydalı bir forum oldu." diye konuştu.

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        Foruma, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu olarak geleneksel okçuluğun tanıtılması, geleneksel okçulukla alakalı ülkeler arası etkileşimleri sağlamak adına da katıldıklarını anlatan Toksöz, "Çok faydalı görüşmeleri yaptığımızı burada ifade edebilirim. Fikir anlamında olsun, teknik konularda olsun ve kültürün yaşatılması adına, kültürlerin paylaşılması adına çok faydalı bir toplantı, forum oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

        Geleneksel okçuluk branşındaki milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın forumda ödül alması hakkında ise Toksöz, şunları söyledi:

        "Çok mutlu olduk. Bu seneki forumda ödül alan sporcumuz geçen sene Dünya Göçebe Oyunları'nda şampiyon olan sporcumuzdu. Burada da onun taçlandırılması ve geleneksel sporlar için de bu forumda geleneksel okçuluk alanında sporcumuza ödül verilmesi ülkemiz adına gerçekten bizleri çok memnun etti. İşte önem verdiğimiz branşlarımızın bu şekilde geliştiğini görmek ve onların burada taçlanması bizleri ve sporcularımızı teşvik ediyor. "

        "BU ÖDÜL BENİM VE DİĞER SPORCULAR İÇİN ÇOK İYİ BİR MOTİVASYON OLACAK"

        Kazakistan'da geçen yıl eylül ayında yapılan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan, forumda aldığı ödül hakkında, "Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygularım çok yoğun." şeklinde konuştu.

        Çalışkan, "Bu ödül benim ve diğer milli sporcular için çok iyi bir motivasyon olacak. Çok mutluyum." dedi.

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