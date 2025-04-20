7. Etnospor Forumu'nda geleneksel Türk okçuluğuna ödül

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ın ödül almasını değerlendirdi.

Milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan'a ödül verilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Toksöz, "Bu sene 7. kez yapılan geleneksel sporların ihyası parolasıyla yola çıkılan Etnospor forumunda yine kültürler arası etkileşimi gördük" ifadelerini kullandı.

Forumun önemine değinen Toksöz, "Bu anlamda kültürel etkileşimleri sağladığımız gibi fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Bu sene yine kaybolmaya yüz tutmuş sporların tekrar ortaya çıkması, yapılabilirliği anlamında da çok faydalı bir forum oldu." diye konuştu.

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Foruma, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu olarak geleneksel okçuluğun tanıtılması, geleneksel okçulukla alakalı ülkeler arası etkileşimleri sağlamak adına da katıldıklarını anlatan Toksöz, "Çok faydalı görüşmeleri yaptığımızı burada ifade edebilirim. Fikir anlamında olsun, teknik konularda olsun ve kültürün yaşatılması adına, kültürlerin paylaşılması adına çok faydalı bir toplantı, forum oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.